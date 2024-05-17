Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления России под Харьковом

Спутниковая связь Starlink, используемая украинскими военными, вышла из строя, когда военнослужащие России начали наступление в Харьковской области. Об этом со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины пишет The Washington Post.

По данным издания, терминалы Starlink вышли из строя впервые с начала военных действий в феврале 2022 года.

Командир подразделения 125-й бригады территориальной обороны, дислоцированной в Харьковской области, с позывным «Артист» рассказал, что в день наступления 10 мая невозможно было применить дроны из-за радиоэлектронных помех со стороны России и украинские военные «остались полностью слепы».

«Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще действовали», — рассказал он.

При этом источник издания в ВСУ отметил, что у украинских военнослужащих были также серьезные проблемы с созданием оборонных линий, так как российские силы с помощью своих разведывательных беспилотников отслеживали перемещение войск, открывали огонь по ним, и невозможно было использовать технику. Солдатам приходилось копать лопатами по ночам, заявил он.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

11 мая в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов Харьковской области. 14 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что силы РФ контролируют западную и северную части города Волчанск, расположенного в 73 километрах от Харькова.

В свою очередь Зеленский назвал ситуацию в этом регионе одной из «наиболее горячих» и на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова.