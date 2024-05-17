Украинские военные превратили здание Харьковской областной психиатрической больницы в селе Стрелечья в опорный пункт, а при отходе уничтожили здание, рассказал мотострелок группировки «Север» с позывным «Хантер».

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«Хантер» рассказал, что украинские военные разместили в больнице склады и места для личного состава, а во время отступления со своего опорного пункта, располагавшегося в этой больнице, ВСУ оставили там кошек и собак, которых подорвали при помощи переносных газовых баллонов, передает РИА «Новости».

По его словам, в здании сохранились укрепления и бойницы с мешками с песком.

Ранее ВСУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в детском саду.