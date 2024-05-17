Оператор БПЛА "Вольт" рассказал о новых дронах "Наташа" и "Семерочка"

Российские военные рассказали про экспериментальные образцы беспилотников, сообщает "Армейский стандарт". Новинки представил оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным "Вольт".

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У одного из экспериментальных БПЛА имени собственного пока нет. Он представляет собой гексокоптер, который может нести до шести килограммов полезной нагрузки. Беспилотник может зависать над целью и использовать камеру, чтобы следить за ней. Эта же камера используется для прицеливания перед сбросом боеприпаса. Преимуществом пока еще безымянного беспилотника перед украинской "Бабой Ягой" стали меньшие размеры и более тихая работа двигателей.

Еще одна новинка - небольшой ударный дрон "Семерочка".

"Отличие данной модели в том, что он может использоваться и со сбросом боеприпаса, и как камикадзе с "морковкой" - с билетом "в одну сторону", - объяснил "Вольт".

"Семерочка" может подниматься на высотку до 2 километров и развивать скорость до 120 км/ч.

Третьей новинкой оказался дрон, который бойцы назвали "Наташей". Он может нести до четырех килограммов полезной нагрузки. Особенностью этого БПЛА стала функция поочередного сброса боеприпасов на противника. Также этот БПЛА, как и "Семерочка", может применяться в качестве дрона-камикадзе. По словам "Вольта", раньше такие большие беспилотники-камикадзе они не применяли.

В целом военный оценил новые дроны как очень нужные в борьбе с противником.