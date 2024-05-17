Роботизированная платформа THeMIS стала трофеем российский бойцов

Российские военнослужащие захватили переданную ВСУ эстонскую роботизированную платформу THeMIS в качестве трофея, сообщает Telegram-канал "Два майора".

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Новый трофей российских бойцов представляет собой самоходный аппарат на гусеничной базе длиной 2,4 метра и весом в полторы тонны. Робот оснащен гибридной дизель-электрической установкой. Предусмотрена возможность дистанционного управления, однако THeMIS может передвигаться и самостоятельно, если заранее задать координаты.

Первый экземпляр такой платформы доставлен на Украину еще в августе 2022 года. THeMIS может использоваться как для доставки груза и жвакуации раненых, так и в качестве боевой платформы. К примеру, на него можно установить пулемет или ракетно-пушечное вооружение.

Ранее сообщалось, что российский Центр анализа стратегий и технологий объявил награду в 2 миллиона рублей за захват на Украине эстонской платформы THeMIS.

Напомним также, что первый THeMIS был уничтожен ВС РФ в конце марта 2024 года. Воевавшую на стороне ВСУ гусеничную машину подбили FPV-дроном.