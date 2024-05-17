В «Ростехе» объяснили назначение Белоусова на пост главы Минобороны

Назначение министром обороны РФ Андрея Белоусова было неожиданным, однако это правильное решение, считает глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. NSN.FM

Он отметил, что сейчас оборонной сфере нужен тот, кто рассматривал бы ее не только как источник получения вооружения, но и в качестве достаточно большой сферы экономики, которая могла бы стать перспективной для развития гражданской продукции. Lenta.ru

Чемезов заявил, что в России до начала спецоперации доля гражданской продукции в выручке составляла почти 44,5%. В связи с тем, что гособоронзаказ в стране вырос в разы, ее доля уменьшилась до 35%, но в абсолютных цифрах она все равно выросла и сегодня составляет почти триллион рублей. По мнению главы «Ростеха», это большая цифра. Газета.Ru