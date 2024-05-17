ВСУ оставили большинство позиций под Авдеевкой

Украинские войска покинули большую часть позиций в населенном пункте Нетайлово под Авдеевкой, сообщили в силовых структурах ДНР. ТАСС

«В Нетайлове концентрировались подразделения нескольких украинских бригад. <...> Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли», — заявили в силовых структурах. Ura.Ru

«Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — уточнил собеседник агентства. Lenta.ru