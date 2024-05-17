Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сильно беспокоится на фоне широкомасштабного наступления ВС РФ по всему фронту, в том числе на Харьковском направлении. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

«Слова главы украинской разведки Кирилла Буданова в New York Times передают не только беспокойство, но и нечто худшее для судьбы украинского конфликта: отставку», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на Украине президент Владимир Зеленский остается «одним из немногих», кто заявляет о военной помощи со стороны Запада как об эффективной мере «защиты» страны от России. При этом издание указывает, что даже украинский лидер делает соответствующие заявления менее уверенно, чем в 2023 году.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

До этого министр обороны Великобритании Грант Шэппс предостерег от отказа дальнейшей поддержки Украины на фоне наступления ВС РФ на территории Харьковской области.