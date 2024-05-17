ВСУ оставили большую часть позиций в селе Нетайлово под Авдеевкой

Украинские военные оставили большую часть позиций в селе Нетайлово под Авдеевкой, сообщили в силовых структурах ДНР.

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В данном населенном пункте находились подразделения нескольких бригад ВСУ. В их составе, в том числе, было большое число штурмовиков без опыта. В силовых структурах республики добавили, что командование ВСУ безрезультатно пыталось перебросить резервы в Нетайлово для его удержания, сообщает ТАСС.

Поэтапно противник уходил с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ВСУ ушли, местами спасаясь бегством.

Напомним, что инженеры «Центра» разминируют освобожденные территории. «Искандер» уничтожил скопление бронетехники ВСУ.