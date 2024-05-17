Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что истребитель F-16 будет гореть так же, как и другая техника Запада, передает РИА Новости.

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Собеседник агентства назвал F-16, танки Leopard, Abrams и боевую машину Bradley разрекламированной западной техникой. Ее, как уточнил Риттер, можно сбить. По словам военного аналитика, если эти истребители когда-нибудь и дойдут до Украины, то не окажут существенного влияния на ход конфликта. Как указал специалист, «их взорвут на земле, их собьют в воздухе, это не сможет изменить исход».

Ранее издание Evening Standard со ссылкой на источник сообщило, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение нескольких недель, до июля 2024 года. Они будут доставлены с Запада, отметила газета. Какая именно страна поставит самолеты Киеву, не указывалось. Поставить Киеву F-16 обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

В минувший понедельник немецкий журналист Йорг Лау, корреспондент газеты Die Zeit, рассказал, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала в течение месяца поставить истребители F-16 на Украину.