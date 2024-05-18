Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что дополнительная помощь западных стран Украине не поможет ей провести новое контрнаступление. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Риттер исключил контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже с помощью Запада и подчеркнул, что ему интересно наблюдать, как западные издания открывают для себя реальное положение на поле боя. В частности, журналисты до сих пор верят, что текущую ситуацию возможно изменить.

«Они говорят, что если Запад просто предоставит Украине достаточно помощи, то Украина сможет вернуться к удержанию рубежа и, возможно, даже к проведению будущего контрнаступления. Это не так», — заключил экс-разведчик.

Ранее Риттер заявил, что Россия вскоре достигнет цели по демилитаризации Украины. По его мнению, Москва обладает стратегическим преимуществом, которое использует в полной мере.