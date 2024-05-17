Появились подробности атаки ВСУ на Новороссийск

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сбили в Новороссийске Краснодарского края, атаковали нефтебазу и морской порт. Такие подробности сообщил Mash в Telegram-канале.

По информации издания, системы ПВО отработала по воздушным объектам в городе. Местные, в свою очередь, рассказали, что в некоторых районах города после атаки пропал свет.

В Новороссийске ночью объявляли воздушную опасность, в это время в городе приостанавливал работу общественный транспорт. Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в городе, системы ПВО перехватили более 10 беспилотников. После падения дронов, по его словам, произошли «локальные возгорания». Предварительно, никто из жителей не пострадал.

Возгорание произошло на НПЗ в Туапсе в результате падения БПЛА

В ночь на пятницу, 17 мая, Кубань, по данным Минобороны, пытались атаковать 44 дрона. Еще 51 беспилотник уничтожили и перехватили над Крымом, шесть — над Белгородской областью, один — над Курской областью.