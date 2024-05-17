Средства ПВО перехватили 102 дрона ВСУ в четырех регионах

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России атаковали 102 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один— над Курской областью. Кроме того, в Черном море патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров.

Губернатор Кондратьев: в Новороссийске уничтожили 10 беспилотников

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о случившемся там не привели.

Ночью губернатор Краснодарского края Вениамин сообщал о повреждении гражданских объектов в Новороссийске, где перехватили более 10 дронов. На Кубани под удар попал и город Туапсе, где в результате атаки ВСУ возник пожар на нефтезаводе. В Севастополе, в свою очередь, из-за удара оказалась повреждена электроподстанция — на фоне возможных перебоев с электричеством в городе отменили занятия в школах и детсадах.