Оперштаб: беспилотники атаковали Туапсе, на НПЗ произошел пожар
Рано утром произошла попытка террористической атаки с применением двух беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры в Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
В результате падения одного из беспилотников возникло возгорание на территории НПЗ. На текущий момент специальные службы приступили к его ликвидации.
Морпехи ЧФ поразили огневые позиции и уничтожили склад ВСУ на правом берегу Днепра
По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
Газета.Ru: главные новости