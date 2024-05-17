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Оперштаб: беспилотники атаковали Туапсе, на НПЗ произошел пожар

Рано утром произошла попытка террористической атаки с применением двух беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры в Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Оперштаб: беспилотники атаковали Туапсе, на НПЗ произошел пожар
© Shutterstock

В результате падения одного из беспилотников возникло возгорание на территории НПЗ. На текущий момент специальные службы приступили к его ликвидации.

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По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

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