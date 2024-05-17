СМИ: США и Южная Корея на учениях в августе будут отрабатывать ядерный удар по КНДР

Вооруженные силы Республики Корея и США на учениях Ulchi Freedom Shield будут отрабатывать сценарий применения ядерного оружия против КНДР. Об этом говорится в комментарии, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Предстоящие в августе масштабные учения Ulchi Freedom Shield уже называют "тренировкой ядерного удара" из-за сложившейся ситуации и их характера", - говорится в материале. ЦТАК предупреждает, что эти маневры подразумевают развертывание "передового военного оборудования, включая стратегические средства", и призваны "полностью реализовать финальный этап планов ядерной войны".

"Эти учения доказывают, что назойливые высказывания США об "отсутствии враждебных намерений" - это всего лишь лицемерный обман", - говорится в комментарии. "Ситуация, при которой невозможно предсказать, когда и как учения по "ядерному удару", нацеленные против нашей республики и запланированные у нашей южной границы, перерастут в настоящие боевые действия, показывает, что верить можно только собственной подавляющей силе, а не словам врага", - отметило агентство.

Если США "вместе с приспешниками захотят испытать волю и силу" КНДР с помощью провокаций, то им следует сначала задуматься о "катастрофических последствиях", говорится в материале. "Есть или нет у США враждебных намерений по отношению к нам, мы определим по действиям, а не заявлениям", - заключило ЦТАК.

В статье со ссылкой на британские СМИ отмечается, что США развернули около 100 ракет, предназначенных для вывода из строя ядерных объектов с помощью электромагнитного импульса. Эти ракеты могут быть применены не только против КНДР, но и против РФ и КНР в случае конфликта, считают авторы комментария.