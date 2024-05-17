Описана судьба украинских военных после попадания в плен

После попадания в плен украинские военнослужащие проходят мероприятия, которые должны установить, не совершали ли они военных преступлений, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, политолог Алексей Живов. Он добавил, что в случае, если человек не причастен к военным преступлениям, он обменивается или отправляется домой после завершения конфликта.

© Gleb Garanich / Reuters

«Когда человек попадает в плен, он проходит мероприятия, беседы с сотрудником контрразведки. Выясняются обстоятельства того, как он попал на службу: сам или был мобилизован, совершал ли он военные преступления. Если человек ни в чем не замешан, его отправляют в такую зону заключения военнопленных, где содержится в соответствии со всеми нормами международного гуманитарного права до момента обмена», — рассказал Живов.

Еще часть военнослужащих, по словам военного эксперта, подает прошение об убежище, чтобы не возвращаться в зону конфликта. По оценке Живова, на данный момент в плену находятся десятки тысяч солдат ВСУ.

«Когда закончится конфликт, человек может вернуться домой. Но, опять же, если он не совершал военных преступлений. Не нарушал нормы международного гуманитарного права, никого не пытал, не убивал безоружных, не стрелял в детей и стариков. Обычные военнопленные возвращаются домой или после обмена, или после завершения конфликта. Преследование со стороны России им не грозит», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен в Волчанске Харьковской области. Речь идет о солдатах 7-го погранотряда и 116-й бригады теробороны ВСУ, которые сдались в плен военнослужащим российской группировки войск «Север».