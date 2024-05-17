В КНДР пригрозили США из-за F-22

Развертывание американских истребителей F-22 на Корейском полуострове и проведение учений с ВВС Республики Корея повышает напряженность и приближает наступление нежелательной для США ситуации. Об этом говорится в статье военного обозревателя, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

16 мая прибывшие на Юг с Гавайев самолеты пятого поколения со стелс-технологиями F-22 Raptor провели имитационный воздушный бой с южнокорейскими F-35A. В маневрах участвовало по два самолета с каждой стороны. По словам обозревателя, повторный визит F-22 спустя семь месяцев и первая имитация воздушного боя - очередное явное "доказательство враждебности США, стремящихся к силовой конфронтации с КНДР и постоянно нарушающих интересы безопасности региональных государств".

"Развертывание F-22 ускорит наступление нежелательной для США ситуации, а не появление военного эффекта, на который они рассчитывают", - подчеркивается в материале. Автор указал, что переброска американских стратегических средств - "одна из основ, нагнетающих военную напряженность в регионе и повышающая непредсказуемость".

"Чем чаще будут "визиты" незваных гостей из-за океана, тем чаще будут поворотные события, которые вносят существенный вклад в усовершенствование нашей подготовки к войне. Накопление этих моментов приведет к новой стратегической фазе, которую США боятся и должны бояться", - говорится в статье.

Военный обозреватель также отметил, что "военные гангстеры Республики Корея в соответствии с набором конфронтационных установок хозяина" тоже повышают военную напряженность учениями. Южнокорейские вооруженные силы провели ряд маневров в мае, а с 17 мая планируют проведение тренировок ВВС с привлечением около 60 самолетов. В конце месяца ожидаются американо-южнокорейские переговоры командующих сил специальных операций, на которых будут обсуждаться операции по ликвидации руководства противника, обратил внимание автор материала.