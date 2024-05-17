Развожаев: оборудование отключилось на подстанции "Севастополь"

В Севастополе частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции "Севастополь". Об этом написал губернатор Михаила Развожаев в своем Telegram-канале. По данным главы региона, на подстанцию упали обломки сбитых БПЛА. После того, как отражение атаки военными завершится, специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения, добавил Развожаев.

© Unsplash

До этого сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать город с помощью БПЛА. По словам Развожаева, беспилотники сбивают с использованием стрелкового оружия. Стрелковым оружием называют оружие калибром менее 20 мм — пистолеты и револьверы, винтовки и автоматы, карабины и ружья, а также ручные пулеметы и пистолеты-пулеметы. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться". В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра "Москва-Сити". Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.