Развожаев сообщил об отражении атаки БПЛА на Севастополь стрелковым оружием

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВСУ пытаются атаковать город с помощью БПЛА. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет", - рассказал градоначальник. По словам Развожаева, беспилотники сбивают с использованием стрелкового оружия. Стрелковым оружием называют оружие калибром менее 20 мм - пистолеты и револьверы, винтовки и автоматы, карабины и ружья, а также ручные пулеметы и пистолеты-пулеметы. 16 мая в Севастополе осколками сбитых ракет ATACMS были повреждены дома и машина. На Северной стороне города осколки ракеты повредили два частных дома и машину. Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны разрушились шесть окон. При этом из людей никто не пострадал. Несдетонировавших взрывчаток пока не обнаружили. Губернатор призвал граждан сообщать об опасных находках по номеру 112.

© Shutterstock