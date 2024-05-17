CNN: ВСУ не подготовились к отражению российского наступления под Харьковом

ВСУ оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии в Харьковской области, заявил корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш.

По его словам, Россия вложила в это наступление «силы и ресурсы», в то время как украинцы оказались «неготовыми».

«Для Киева это, честно говоря, катастрофический момент, меняющий ход конфликта», — сказал журналист.

Ранее в Госдепе США назвали «невероятно отчаянным» положение украинских войск.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил о возможной потере Киевом контроля над Харьковом.