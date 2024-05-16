В зоне СВО уничтожен экс-морпех США Коллин Тим из группы ГУР "Разбойник"

В зоне СВО российской армией уничтожен бывший американский морпех Коллин Тим. Об этом сообщает ресурс TrackAMerc.

Известно, что Колин Тим родился 30 марта 2001 в Орландо, штат Флорида. Жил в Лексингтоне, Южная Каролина.

На Украину он прибыл в сентябре 2023 года вместе товарищем Квентином Джонсоном Уокером. Та он вступил в подразделение ГУР The Rogue ("Разбойник", "Бродяга") под командованием Сергея Трепшина.

Наемник был ликвидирован 14 мая в возрасте 23 лет.