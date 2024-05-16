«Рыбарь» сообщил о тяжелых боях за Волчанск

Telegram-канал «Рыбарь» (Михаил Звинчук) написал о продолжении тяжелых боев в северной части Волчанска. По информации канала, российские подразделения штурмуют в городе территорию промзоны агрегатного завода, к которой они вышли некоторое время назад. Минобороны РФ эти сведения не подтверждало.

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«Рыбарь» утверждает, что дальнейшее продвижение ВС России по улицам Гуркановская и Ленина в Волчанске осложнится высокой плотностью минирования застройки частного сектора. По его данным, в южной части города противник готовится к обороне и уже оборудовал огневые позиции. Автор канала пишет, что еще одной точкой ожесточенных боев стала территория городской больницы.

Канал отметил появление на некоторых участках фронта бригады «Лють» и недавно мобилизованных солдат из учебных центров Днепропетровска. «Рыбарь» также сообщил о возросшей интенсивности артиллерийского огня и пусков ЗРК со стороны Вооруженных сил Украины. По его информации, продвижение ВС РФ и снабжение передовых позиций затрудняет большое количество украинских FPV-дронов.

В то же время действующие на участке российские военнослужащие отмечают сравнительно высокую эффективность ударов планирующими авиабомбами с УМПК, а также барражирующих боеприпасов «Ланцет», — говорится в публикации «Рыбаря».

Авторы Telegram-канала «Русская Весна» ранее рассказали, что в районе населенного пункта Волчанск в Харьковской области группа украинских военных сдалась в плен российским подразделениям. Солдаты ВСУ запросили у командования эвакуацию раненых, а также приказ на отход, но руководство ответило на просьбу отказом. После этого военные сдались в плен. По данным канала, в этом месте солдаты ВСУ часто принимают подобные решения. Представители Минобороны РФ не комментировали это событие.