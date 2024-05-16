Бойцам отрядов «БАРС» передали автомобили и средства РЭБ

В Ростовской области прошло торжественное мероприятие по передаче автомобилей высокой проходимости, средств радиоэлектронной борьбы и тактической медицины бойцам отрядов «БАРС», выполняющим задачи в зоне спецоперации. Об этом рассказали пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

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Ключи от машин вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов. Он передал и оборудование для борьбы с беспилотниками.

Александр Туляганов от имени руководства Минобороны России поблагодарил военных за эффективную работу в зоне СВО. Генерал-майор пожелал бойцам здоровья и успешного выполнения поставленных задач.

Сразу после передачи техники добровольцы вернулись на свои позиции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.