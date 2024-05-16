В США заявили, что НАТО рассматривает отправку инструкторов на Украину

Генерал Чарльз К. Браун-младший, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, заявил, что НАТО рассматривает возможность отправки инструкторов на Украину. Об этом пишет The New York Times.

ВСУ катастрофически не хватает обученных солдат, а Россия в последние месяцы активизировала действия на линии противостояния. Таким образом, ситуация достигла критической точки, пишут авторы статьи.

В связи с этим, отмечают обозреватели, официальный Киев обратился за помощью к западным союзникам, попросил помочь обучить 150 000 новобранцев ближе к линии фронта для более быстрого развертывания.

По данным обозревателей, в Вашингтоне ответили отказом на эту просьбу. Вместе с тем, генерал Браун заявил в четверг, 16 мая, что отправка инструкторов НАТО на Украину представляется ему «неизбежной».

Председатель КНШ пояснил, что решение непростое. Сложности связаны с тем, что ВСУ не хватает комплексов ПВО. Следовательно, украинским военным придется выбирать между защитой инфраструктуры и обеспечением безопасности специалистов по подготовке войск.

Кроме того, подчеркнул Браун, возможный удар по инструкторам может привести к тому, что США придется включиться в конфликт напрямую.

В НАТО признали сложную ситуацию для ВСУ

Авторы статьи напомнили, что Белый дом категорически отказывается отправлять кадровые части на Украину. Также не желают отправлять солдат многие европейские страны.

Исключением являются, заметили эксперты, Франция, официальные лица которой неоднократно заявляли о возможном направлении экспедиционного корпуса, а также Эстония и Литва — власти республик не исключили отправку тыловых подразделений и инструкторов соответственно.