Стало известно о боях на окраинах Часова Яра

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий сообщил о боях на окраинах Часова Яра. Об этом стало известно РИА Новости.

Депутат рассказал, что войска РФ постепенно взламывают укрепрайоны противника.

«Наши подразделения, наши командиры берегут бойцов, не отправляя в лобовые штурмы», — добавил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные во время боев на донецком направлении уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Белогоровка.

Тем временем в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что группировка ВСУ оказалась в окружении на востоке Часова Яра. Отмечается, что на этом участке ВСУ несут большие потери.