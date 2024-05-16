Британия предупреждала Киев о наступлении РФ в Харьковской области

Великобритания предупреждала Украину о наступлении России в Харьковской области
Военная разведка Великобритании предупреждала Украину о том, что в Харьковской области возможно наступление российских сил. Об этом сообщает Guardian.
При этом источник отмечает, что Киев все равно не подготовился к возможному наступлению должным образом. Согласно имеющейся информации, украинские оборонительные линии в области были либо слишком слабыми, либо вообще отсутствовали.
«Встают серьезные вопросы о способности Киева себя защищать. <...> Предупреждение было передано <...> от британской военной разведки руководству Украины», — сообщили в газете.
Российская авиация нанесла удары по идущим в Харьков колоннам ВСУ
Ранее Зеленский признал, что Украина рискует потерять Харьков.
Рамблер: главные новости