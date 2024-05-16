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Великобритания предупреждала Украину о наступлении России в Харьковской области

Военная разведка Великобритании предупреждала Украину о том, что в Харьковской области возможно наступление российских сил. Об этом сообщает Guardian.

Британия предупреждала Киев о наступлении РФ в Харьковской области
© РИА Новости

При этом источник отмечает, что Киев все равно не подготовился к возможному наступлению должным образом. Согласно имеющейся информации, украинские оборонительные линии в области были либо слишком слабыми, либо вообще отсутствовали.

«Встают серьезные вопросы о способности Киева себя защищать. <...> Предупреждение было передано <...> от британской военной разведки руководству Украины», — сообщили в газете.

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