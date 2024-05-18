Украинский президент Владимир Зеленский назвал продвижение российских войск в Харьковской области "лишь первым шагом" в новом наступлении.

В интервью агентству Франс Пресс Зеленский предположил, что наступление России "может состоять из нескольких волн". По его словам, "первая волна" была именно в Харьковской области.

Зеленский заявил о "самом большом преимуществе" России в конфликте

По утверждению Зеленского, Украина в настоящее время располагает лишь 25% от необходимой ей ПВО, а для предотвращения превосходства России в воздухе Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов.

Агентство отмечает, что Зеленский сделал "редкое признание".

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по данным британского издания The Guardian, несмотря на то, что военные разведки западных страны предупреждали Украину о возможности наступления ВС РФ в Харьковской области, ВСУ должным образом к обороне не подготовились.