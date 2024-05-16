Главком НАТО в Европе: альянс верит, что украинцы удержат фронт

Страны — участницы Североатлантического альянса по-прежнему убеждены, что Вооружённые силы Украины способны удержать фронт.

С таким заявлением выступил на пресс-конференции по итогам встречи начальников генеральных штабов командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

«Мы считаем, что Украина сможет удержать оборону», — приводит его слова ТАСС.

Каволи также добавил, что в НАТО не верят, что сил и средств, которыми располагает Россия, будет достаточно для «достижения стратегического успеха».

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Генштаб Украины проинформировал альянс о сложной ситуации на поле боя.