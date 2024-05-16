Киев проинформировал НАТО о серьезной ситуации на поле боя

Адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО, заявил, что на фронте сложилась тяжелая ситуация для ВСУ. Причина этого кроется в том, добавил он, что США и ЕС не поставили в срок необходимое количество вооружений, пишет РИА «Новости».

Адмирал пояснил, что в четверг, 16 мая, прошло заседание военного комитета альянса. На нем присутствовал начальник генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич.

«[Украинский военачальник] коротко проинформировал нас о ситуации на местах, которая остается очень сложной, задержки в поддержке имели серьезные последствия на поле боя», — подчеркнул Бауэр.

По его словам, «сейчас поддержка в пути», она должно поступить на Украину в ближайшее время.

В НАТО заявили, что ЕС перенес на Украину проблему несовместимости снарядов и вооружений

Ранее генинспектор Пентагона Роберт Сторч сообщил, что уровень коррупции на Украине очень высокий. Он добавил, что особенно это заметно в оборонной сфере.