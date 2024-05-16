Киев проинформировал НАТО о серьезной ситуации на поле боя

Украинское командование довело до сведения начальников генеральных штабов стран Североатлантического альянса на встрече в Брюсселе серьезность ситуации на поле боя, вызванной задержками поставок оружия.

Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам совещания глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

По его словам, Генштаб Украины "проинформировал по закрытой связи об обстановке на поле боя".

"Ситуация остается серьезной, существенную роль сыграли задержки поставок", - заявил Бауэр, подчеркнув, что оружие "отправлено на Украину и скоро прибудет".

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Он выразил мнение, что Киеву "еще не поздно выиграть конфликт".