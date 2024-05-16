Украина впервые ударила по ДНР бомбой GLSDB

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) при атаке по Червоногвардейскому району Макеевки в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. Газета.Ru

На месте обстрела были найдены соответствующие маркировки на фрагментах от модуля ракеты, которая могла быть выпущена из установок М142 HIMARS и М-270. Lenta.ru

В конце апреля польское издание Interia писало, что американские бомбы большой дальности GLSDB, переданные ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем радиоэлектронной борьбы. Деловая газета «Взгляд»