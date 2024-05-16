В течение трех месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть крах на фронте. Такое предположение сделал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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«Вероятно, что примерно через три месяца мы увидим падение Киева», — заявил экс-разведчик.

Он добавил, что российские военные добились большого прогресса и подчеркнул, что не считает возможным для Киева остановить продвижение России.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер рассказал, что Соединенные Штаты могут сместить украинского президента Владимира Зеленского с поста. По его словам, Вашингтон ищет более подходящую кандидатуру для этой должности.