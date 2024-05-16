Дания отправит Украине пакет военной помощи на сумму 750 миллионов евро

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген отправит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 750 миллионов евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо этого Расмуссен также добавил, что Дания планирует инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Каких-либо подробностей этой инициативы дипломат не предоставил.

«Рад объявить о новом пакете военной поддержки Украины на сумму 750 миллионов евро для усиления ее противовоздушной обороны и артиллерии. Дания также рассматривает возможности инвестирования в оборонную промышленность Украины», — заявил Расмуссен.

Ранее российский посол сообщил, что США и Дания провели военные учения.