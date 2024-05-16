Войска России с помощью ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по командному пункту ВСУ в Харьковской области, полностью уничтожив его вместе со складом и примерно 50 военнослужащими. ТАСС

Как уточняет ведомство, удар был нанесен по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ. RT на русском

«Искандер» - семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). Основное назначения комплексов - уничтожение систем ПВ и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Максимальная дальность поражения цели - 500 километров. Российская газета