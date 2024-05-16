Переданное Украине американское оружие не прослужит долго без плана по обслуживанию. Быстрое уничтожение вооружения допустил генинспектор Пентагона Роберт Сторч, сообщает РИА Новости.

«Минобороны США предоставляет Украине бронированные машины и системы противовоздушной обороны без плана по обеспечению их долгосрочного использования», — отметил он.

Сторч предупредил, что это ставит под угрозу способности Украины и США ответить на угрозы нацбезопасности.

Ранее генинспектор американского оборонного ведомства заявил, что коррупция на Украине — одна из худших в Европе из-за взяток, откатов и завышения цен украинским министерством обороны. По его словам, украинский конфликт создал благоприятные условия для процветания коррупции.