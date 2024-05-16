В Черном море уничтожили 11 украинских беспилотных катеров

Российские войска уничтожили 11 безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины в западной части акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Плавательные средства обнаружили около 14:00 мск — они следовали в направлении Крымского полуострова. Уничтожить катера удалось с помощью штатного вооружения морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

Напомним, что украинская армия регулярно пытается атаковать Крым с помощью беспилотных катеров. В прошлый раз Минобороны РФ заявляло об отражении атаки в начале мая. Тогда силам Черноморского флота удалось поразить пять плавательных средств в районе северо-западного побережья полуострова.

В начале мая Минобороны также заявило о поражении цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Серию ударов российские войска нанесли в ответ на попытки Киева ударить по объектам энергетики и промышленности России.