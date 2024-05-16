Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

Украина может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

"Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков", - утверждал он.

Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном 14 мая обратился к нему с просьбой предоставить две системы Patriot для защиты Харькова, однако американский дипломат не дал ему однозначного ответа.

"Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить потерять Харьков", - добавил Зеленский.

Ранее украинские официальные лица признавали, что ситуация под Харьковом серьезная, однако утверждали, что угрозы сдачи города нет.

В России отреагировали на визит Зеленского в Харьков

14 мая украинский Генштаб признал, что ВСУ были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе города Волчанска и села Лукьянцы. Одновременно на Украине развивается скандал после того, как ряд бойцов ВСУ выступили с заявлениями о полной неготовности фортификационных линий в Харьковской области и связали с этим неудачи украинской армии на данном участке.