Названы последствия продвижения ВС России под Харьковом для Зеленского
Наступление российских военных под Харьковом может привести к поражению Киева, а президенту Украины Владимиру Зеленскому придется подписывать мирное соглашение на условиях Москвы. Об этом пишет Al Jazeera.
В издании уверены, что Киев допустил серьезную ошибку, атаковав приграничные районы России ракетами и беспилотниками. Эти действия подтолкнули Москву начать контрнаступление, чтобы защитить Белгород.
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