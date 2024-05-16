Названы последствия продвижения ВС России под Харьковом для Зеленского

Наступление российских военных под Харьковом может привести к поражению Киева, а президенту Украины Владимиру Зеленскому придется подписывать мирное соглашение на условиях Москвы. Об этом пишет Al Jazeera.

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В издании уверены, что Киев допустил серьезную ошибку, атаковав приграничные районы России ракетами и беспилотниками. Эти действия подтолкнули Москву начать контрнаступление, чтобы защитить Белгород.