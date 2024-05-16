Зеленский приехал в Харьков

В четверг, 16 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки в Харькове. Сообщение об этом украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Заслушал развернутый доклад главкома (Вооруженных сил Украины, ВСУ — прим. «Ленты.ру») Александра Сырского, командующих Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Юрия Содоля и оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Михаила Драпатого», — написал он.

Зеленский обсудил с Макроном ситуацию под Харьковом

Политик также признал, что харьковское направление остается крайне сложным для ВСУ и отметил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.