Вооруженные силы (ВС) России приступили к освобождению населенного пункта Липцы в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала». Lenta.ru

«Самый главный город, который стоит сейчас у нас уже на пороге полного освобождения, это, несомненно, Волчанск. Далее — населенный пункт Липцы, уже тоже наши ребята на подступах, начинается работа по его освобождению, активно работает авиация, артиллерия постоянно, не смолкают», — сообщил Ганчев. Вечерняя Москва

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал, зачем российская армия ведет наступление в Харьковской области. По его словам, наступление позволит создать «санитарнeю зону» и отбросить врага от границ Белгородской области. Он отметил, что российские войска смогли совершить прорыв «на севере рядом с границей». Газета.Ru