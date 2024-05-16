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Украинских военных выслали из Германии из-за нацистской символики

Власти Германии выслали семерых солдат ВСУ, которые носили правоэкстремистскую символику во время обучения, проводимого Бундесвером для украинских вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Украинских военных выслали из Германии из-за нацистской символики
© РИА Новости

В сообщении подчеркивается, что обучение солдат, которые демонстрировали запрещенную символику, было немедленно прекращено по согласованию с ВСУ. Военных отправили обратно на Украину.

«Немецких солдат, которые взаимодействуют с военнослужащими украинских вооруженных сил в рамках учебной поддержки, регулярно инструктируют и знакомят с правоэкстремистской символикой», - подчеркнули в правительстве.

Газета The New York Times ранее обратила внимание на фотографии украинских военных, на форме которых были нашивки с символикой нацистской Германии. Газета отметила, что эти фото были опубликованы украинскими властями и их западными союзниками в соцсетях, а затем «незаметно удалены». NYT отмечала, что использование нацистской символики может подорвать поддержку Украины в западных странах.

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