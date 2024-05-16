Украинских военных выслали из Германии из-за нацистской символики

Власти Германии выслали семерых солдат ВСУ, которые носили правоэкстремистскую символику во время обучения, проводимого Бундесвером для украинских вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

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В сообщении подчеркивается, что обучение солдат, которые демонстрировали запрещенную символику, было немедленно прекращено по согласованию с ВСУ. Военных отправили обратно на Украину.

«Немецких солдат, которые взаимодействуют с военнослужащими украинских вооруженных сил в рамках учебной поддержки, регулярно инструктируют и знакомят с правоэкстремистской символикой», - подчеркнули в правительстве.

Газета The New York Times ранее обратила внимание на фотографии украинских военных, на форме которых были нашивки с символикой нацистской Германии. Газета отметила, что эти фото были опубликованы украинскими властями и их западными союзниками в соцсетях, а затем «незаметно удалены». NYT отмечала, что использование нацистской символики может подорвать поддержку Украины в западных странах.