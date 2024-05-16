Российский танк Т-90 утопил лодку с диверсантами ВСУ в Днепре

Российский танк Т-90 метким выстрелом отправил на дно лодку с десантом ВСУ под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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Танк утопил плавсредство с диверсантами при попытке переправится на левый берег Днепра. Кроме того, Т-90 уничтожил позицию ВСУ на правом берегу Днепра.

Как пояснил агентству командир танкового экипажа с позывным "Мэджик", работают танки на Херсонском направлении с закрытых огневых позиций. В основном их цели находятся на правом берегу, но и по лодкам доводилось бить несколько раз.

Добавим, что поразить на ходу лодку, особенно быстроходную, которые имеются у морпехов ВСУ, сложная задача даже для дрона. А именно они в первую очередь охотятся с речным десантом. Для танка же это без преувеличения снайперский выстрел.