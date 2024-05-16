В России начали тестировать систему наблюдения за беспилотниками

В России на аэродроме Путилово под Санкт-Петербургом началось тестирование системы наблюдения за беспилотными самолетами, сообщает РИА Новости.

Она используется для регулирования полетов большой авиации. Это позволит соединить в небе полеты всех видов воздушных судов, при этом обеспечивая полную безопасность по международным стандартам ICAO. Как заявил генеральный директор ООО «Авиателекоминвест» Александр Игнатьев, в Пулково развернута наземная станция автоматического зависимого наблюдения АЗНВ 1090 ES, которая получает данные наблюдения за воздушными судами, оборудованными транспондерами, и передает полетные данные в систему «Небосвод» по стандартному протоколу Asterix cat21.

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Борт самостоятельно определяет в воздухе свое местоположение по GPS, ГЛОНАСС и затем отправляет эти данные на наземную станцию АЗН-В по рекомендованному ICAO и используемому во всей гражданской авиации стандарту передачи данных 1090ES. Сервис обнаружения конфликтов в воздухе успешно тестируется в Путилово с 2023 года.

Уже более 80% российских производителей интегрированы с платформой. «Небосвод» функционирует таким образом, что может принимать данные наблюдения от всех источников, обрабатывать и предсказывать конфликты в воздухе, причем не только между беспилотниками, но и между беспилотниками и пилотируемыми бортами.