Бегущий по полю заяц явно первым почувствовал что-то неладное, заметив в небе хищную птицу. Тут же из-за деревьев в небо устремилась зенитная ракета.

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Расчет ЗРК «Тор» группировки «Восток» только что уничтожил разведывательный беспилотник типа «крыло», круживший над нами. Работы у зенитчиков хватает. Во время нашего приезда к ним было выпущено три ракеты по разным целям.

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Самой сложной целью зенитчики из Забайкалья называют снаряды от реактивных систем залпового огня. Они летят и падают очень быстро. Но не быстрее, чем ракета «Тора».

«Самая крупная цель - это был беспилотник Ту-141 "Стриж". Противник применяет его в качестве дрона-камикадзе. Начинка там - взрывчатка, различные типы», - рассказывает начальник расчета с позывным «Булава».

Расчеты ЗРК «Тор» успешно поражают натовские снаряды HIMARS и ракеты ATACMS. Непростая цель и Storm Shadow, потому что низко летит, но и к ней подобрали ключик.

«Бывают ситуации, когда она залетает - никто ее не видит. И тут выкатывается машина "Тор". И нам просто говорят: пацаны, давайте, пожалуйста, ее надо уничтожить. Мы уничтожаем, пацаны говорят спасибо», - рассказывает «Булава».

Наши штурмовики и артиллеристы готовы на руках носить зенитчиков. Сколько жизней наших бойцов они уже спасли от неминуемой гибели. Те, кто служит в ПВО, рискуют своей жизнью не меньше остальных.

Внешний вид ЗРК «Тор» дополнен антидроновыми решетками с металлической сеткой по обоим бортам. Без них сейчас никак. В ходе выполнения боевого задания комплекс атаковал вражеский дрон-камикадзе. Этот «тюнинг» частично принял на себя удар. На машине остались отметины от шрапнели, а экипаж не пострадал.

А в районе Старомайорского работает по врагу самый мощный в мире самоходный миномет «Тюльпан». Крупный калибр - 240 миллиметров. Мины такие огромные, что их даже видно при выстреле. Разлет осколков - 300 метров.

«Фугасные стальные мины обыкновенные. Пробивают укрытия бетонные до 2-3 метров. Разносят внутри их полностью», - говорит командир подразделения с позывным «Самара».

Артиллеристы из Бурятии говорят, что каждый день поражают минимум три цели. Когда начинает бить «Тюльпан», националисты разбегаются кто куда в надежде найти укрытие.

«Цели больше всего - дома, где они жестко засели. Где можно пробить этим снарядом, 240 миллиметров», - говорит заряжающий с позывным «Черный».

Мощь орудия ощущается в каждом его движении. Выстрел «Тюльпана» не спутать ни с каким другим. Под этот звук наши штурмовые подразделения на Южно-Донецком направлении уверенно идут вперед. Понимая, что с такой артподдержкой не устоит ни одна линия обороны.