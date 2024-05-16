Спецоперация на Украине 16 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 мая 2024 года.

Военный РФ рассказал об уничтожении за три месяца саперным батальоном 1,5 тыс. бойцов ВСУ

Российские бойцы, действуя на всех направлениях спецоперации, за три месяца уничтожили 1,5 тыс. военных Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на командира батальона.

Батальон специального минирования «Феникс» занимается модернизацией штатных боеприпасов, которыми проводит дистанционное минирование FPV-дронами. На базе батальона развернут учебный центр, в котором проходят подготовку военнослужащие различных подразделений.

Также за три месяца бойцы уничтожили 70 единиц бронированной, около 40 единиц колесной техники.

ВСУ начали переброску полиции на фронт в Харьковской области

Украинская армия начала снимать с блокпостов полицейских и бойцов территориальной обороны для переброски на фронт в Харьковской области, сообщает «Лента.ру».

Кроме того, на фронт отправляют военнослужащих учебных частей и центров, которых перебрасывают в связи с продвижением войск России и отсутствия необходимых резервов в живой силе и технике.

В Минобороны Украины также заявили о стягивании резервов к Волчанску в Харьковской области.

Продвижение к Константиновке: российские бойцы в ДНР уничтожают опорники и технику ВСУ

После освобождения Новомихайловки армия России продвигается в направлении Константиновки в ДНР, сообщает RT.

На участке между Константиновкой и Марьинкой противник ежедневно теряет опорные пункты и оставляют попытки атаковать позиции ВС РФ.

Один из российских бойцов рассказал, что вражеская техника попадается всё реже — из-за нехватки ВСУ стараются её беречь и отправляют вперёд пехоту.