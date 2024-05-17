Морпехи ЧФ поразили огневые позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота при помощи 122-мм гаубицы Д-30 поразили замаскированные огневые позиции и уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после поражения целей расчет оперативно замаскировал орудие и ушел в укрытие.

Как отметили в военном ведомстве, расчеты 122-мм буксируемых гаубиц отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции ВСУ, а также плавсредств противника на правом берегу реки.