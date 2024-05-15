Украинский FPV-дрон не смог перехватить российский вертолет Ми-35

Опубликованы кадры попытки оператора украинского дрона-камикадзе перехватить российский ударный вертолет Ми-35.

Видео снято камерой FPV-дрона. Оператор направил его навстречу вертолету, шедшему на малой высоте над полем в Харьковской области. Но реализовать дерзкий замысел помешала разница в скоростях.

Боевой квадрокоптер может разгоняться до 150 километров в час и догонять любую наземную технику (по крайней мере, в зоне боевых действий). Однако для перехвата боевого вертолета, чья крейсерская скорость в два раза больше, этого мало.

Ранее была попытка сбить подобным образом Ка-52, но и там дрон проиграл вертолету в скорости, пишет Осведомитель.