Опубликованы имена командующих войсками военных округов России

На сайте Кремля были опубликованы имена новых командующих российских военных округов.

Список был составлен по итогам встречи президента России Владимира Путина с командующими войсками военных округов. Отмечается, что командующим Ленинградского военного округа был назначен генерал-полковник Александр Лапин, а Московский военный округ возглавит генерал-полковник Сергей Кузовлев. Оба этих округа были созданы в 2024 году — президентский указ об их создании был подписан в начале марта.

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Кроме того, должность врио командующего войсками Южного военного округа занял Герой России генерал-полковник Геннадий Анашкин. В свою очередь, на должность врио командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-лейтенант Александр Санчик — ранее он занимал пост начальника штаба, а также первого заместителя командующего этого соединения.

Ранее директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что Ленинградский военный округ был создан в контексте реагирования на наращивание военного потенциала НАТО вблизи РФ.