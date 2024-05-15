В Британии рассказали об «открытых дверях» для ударов по ВСУ

Ослабление системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволяет российским военным наносить удары по целям за линией фронта. Об «открытых дверях» для российских ракет рассказал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Британия) Джек Уотлинг, передает Business Insider (BI). Lenta.ru

По данным автора, российская армия все чаще применяет беспилотные летательные аппараты за линией фронта, получая разведывательную информацию о стратегически важных объектах Украины, и наносит по ним удары тактическими ракетами. Эти удары в совокупности с использованием планирующих авиабомб и возрастающей маневренностью Воздушно-космических сил РФ создают для украинской армии большие проблемы, указывается в материале. Газета.Ru

По разведанным целям ВС РФ наносят точные удары оперативно-тактическими ракетами «Искандер» или реактивными системами залпового огня «Торнадо». «Эти атаки похожи на удары, которые Украина наносила по России с помощью ракет, выпущенных из предоставленных США систем HIMARS», - отмечается в материале. Российская газета