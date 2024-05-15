Шольц и Писториус поссорились из-за денег

Канцлер Олаф Шольц и руководство немецких социал-демократов крайне недовольны министром обороны Борисом Писториусом. Писториус требует огромные суммы денег для армии и публично предлагает вывести военные расходы из-под ограничений на бюджетные заимствования, вызывая тем самым раздражение в правительстве и партии.

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"Канцлер и руководство фракции (СДПГ в бундестаге - прим. "РГ") настроены против него и чинят ему изрядные препятствия", - приводит газета Sueddeutsche Zeitung слова своего источника в бундесвере.

Писториус также порядком раздражен и, по информации издания, недавно совершенно вышел из себя, когда на встрече с представителями правящей коалиции в его министерстве речь зашла об оборонном бюджете. На текущий год глава минобороны просил дать ему дополнительно 10 миллиардов евро, но получил меньше двух, и сейчас, при планировании бюджета на 2025 год, ситуация повторяется. Правительству не хватает денег на все расходы, и канцлер встал на сторону министерства финансов, требующего от всех министерств и ведомств жесткой экономии.

Министр обороны, однако, попытался обойти это требование, публично выступив во время своей поездки в США с предложением вывести военные расходы из-под действия так называемого "долгового тормоза", представляющего собой жестко прописанные в основном законе Германии ограничения на бюджетные заимствования. Проще говоря, Писториус хочет, чтобы армия получила дополнительное финансирование за счет новых кредитов, в то время как все остальные ведомства должны экономить и урезать расходы.

Под свое предложение министр подвел изложенное в четырехстраничном документе юридическое обоснование, где утверждается, что с конституционно-правовой точки зрения безопасность имеет приоритет над "долговым тормозом", а в качестве дополнительных аргументов приводятся указания на Россию, возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом и в целом рост международной напряженности. Однако в правительстве этот документ, по сообщению Sueddeutsche Zeitung, "подняли на смех", а тот факт, что Писторус публично озвучил свое предложение, не посоветовавшись с канцлером и минфином, только добавил недовольства министром.

В минобороны и бундесвере считают, что канцлер и руководство СДПГ просто не осознают всей серьезности угроз в сфере безопасности. Но некоторые при этом предполагают, что в партии просто боятся усиления Писториуса, который и так является самым популярным политиком в Германии.

Его даже прочили в "резервные канцлеры" на замену Шольцу, что, впрочем, выглядит весьма сомнительным. Среди социал-демократов Писториус особой поддержкой не пользуется, а причина его популярности связана в первую очередь с занимаемой должностью, которая не предполагает принятия решений, непосредственно затрагивающих жизнь обычных граждан.

Чего нельзя сказать о Шольце, которому в ближайшее время предстоит начинать новую предвыборную кампанию в качестве кандидата в канцлеры от СДПГ. И понятно, что главе правительства сейчас выгоднее потратить ограниченные бюджетные средства не на армию, а на что-нибудь ощутимо приятное для избирателей, или хотя бы не раздражать граждан очередным урезанием субсидий и социальных выплат на фоне наращивания военных расходов.