Путин: Белоусов понимает, как вписать экономику армии в общую экономику страны

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

Глава государства отметил, что ранее Белоусов возглавлял министерство экономического развития, работал помощником главы государства в администрации президента, в последние годы был первым заместителем председателя правительства, руководил экономическим блоком.