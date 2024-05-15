Путин: Белоусов понимает, как вписать экономику армии в общую экономику страны
Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов понимает, как вписать экономику армии и ОПК в общую экономику России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.
Глава государства отметил, что ранее Белоусов возглавлял министерство экономического развития, работал помощником главы государства в администрации президента, в последние годы был первым заместителем председателя правительства, руководил экономическим блоком.
"И конечно, он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны. Это чрезвычайно важная вещь. Имею в виду, что с этим связано и инновационное развитие промышленности, и учет возможностей экономики, бюджета", - указал Путин.